Депутат Одеської облради разом з дружиною організували рейдерське захоплення землі в Затоці

За даними слідства, фігуранти намагались заволодіти приміщеннями АТ "Укрпошта" поблизу прибережної захисної смуги в селищі Затока та незаконно відчужити землі сільгосппризначення загальною площею майже 280 га. При чому діяли у складі організованої злочинної групи.

Щоб реалізувати оборудку, її учасники підробили документи на право власності та через підконтрольного нотаріуса зареєстрували ділянку на підставних осіб. Потім передали "переоформлене" держмайно у володіння афілійованій комерційній структурі.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти привласненню державної нерухомості на десятки мільйонів гривень. Будівлі й прилегла територія "Укрпошти" на чорноморському узбережжі повернуті у власність держпідприємства, а на земельні ділянки накладено арешт.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів депутата облради затримано та повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

ч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою застави 24,5 млн грн.

Дружині депутата та його помічнику повідомлено про підозру за фактом фальсифікації документів та їх використання, шахрайського заволодіння державним майном та його легалізації, вчинене організованою групою за попередньою змовою. Обох взято під варту з альтернативою застави у сумі 8 млн грн.