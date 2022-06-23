Депутат Госдумы угрожает ракетным ударом по посольству США в Киеве

"Это (поставка систем HIMARS) в очередной раз подчеркивает движение шаг за шагом к Третьей мировой войне со стороны США. Следует понимать, что мы должны жестко отреагировать. По моему мнению, сегодня реакция должна касаться и тех стран, которые поставляют вооружение", - сказал Швыткин.

Он считает, что следует не просто уничтожать инфраструктуру или что, главный центр принятия решений - посольство США.

"Я думаю, что рано или поздно это станет целью для вооруженных сил России, народной милиции "ДНР" и "ЛНВ". Моя позиция - надо уничтожать правительственный квартал в Киеве, стоит уничтожать соответствующие точки. Да, эта работа продолжается со стороны Министерства обороны России, но надо нанести более массированные удары", - сказал российский депутат.

Швыткина больше всего беспокоит, что при использовании установки HIMARS как оперативно-тактического ракетного комплекса его дальность составит более 195 километров.

По его мнению, украинское военно-политическое руководство будет наносить этими комплексами удары по территории РФ.