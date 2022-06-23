RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Депутат Держдуми погрожує ракетним ударом по посольству США в Києві

Фото: депутат Держдуми погрожує ракетним ударом по посольству США в Києві (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росія має завдати ракетного удару по будівлі посольства США в Києві у відповідь на постачання до ЗСУ пускових установок HIMARS.

Про це заявив депутат Держдуми РФ і заступник комітету з нацоборони Юрій Швиткін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Лента.ру".

"Це (постачання систем HIMARS) вкотре підкреслює рух крок за кроком до Третьої світової війни з боку США. Слід розуміти, що ми повинні жорстко відреагувати. На мою думку, сьогодні реакція має стосуватися і тих країн, які постачають озброєння", - сказав Швиткін.

Він вважає, що слід не просто нищити інфраструктуру абощо, головний центр ухвалення рішень - посольство США.

"Я гадаю, що рано чи пізно це стане ціллю для збройних сил Росії, народної міліції "ДНР" і "ЛНР". Моя позиція - треба нищити урядовий квартал в Києві, варто знищувати відповідні точки. Так, ця робота триває з боку міністерства оборони Росії, але треба завдати більш масованих ударів", - сказав російський депутат.

Швиткіна найбільше непокоїть, що при використанні установки HIMARS як оперативно-тактичного ракетного комплексу його дальність становитиме більше 195 кілометрів.

На його думку, українське військово-політичне керівництво буде завдавати цими комплексами ударів по території РФ.

Нагадаємо, в Україну вже прибули реактивні системи залпового вогню HIMARS. Їх надали Сполучені Штати.

Раніше повідомлялося, що США можуть закласти 450 мільйонів доларів до бюджету-2023 для військової допомоги Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна дума РФ