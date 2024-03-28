Депутат Європарламенту: Кордони 1991 року - мета, до якої треба йти
Вихід України на кордони 1991 року - мета, до якої потрібно йти. Для цього нашій державі необхідна підтримка усіх країн-союзників.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказала депутат Європейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель.
Говорячи про вихід України на кордони 1991 року, як мету у війні Росії проти нашої держави, депутат Євросоюзу зауважила, що на цей момент "це видача бажаного за дійсне".
"Мені хотілося б, щоб ми наблизилися до цього. Але з урахуванням нинішніх постачань боєприпасів та нинішньої ситуації у світі, я думаю, необхідно керувати очікуваннями", - зауважує Крамон-Таубадель.
Вона зауважила, що є спірні питання, які наразі роблять ситуацію інакшою, втім вихід на кордони 1991 року є метою попри невизначеність самого поняття перемоги для України.
"Отже, я думаю, що ми ще не розпочали дискусію про те, що таке перемога, і вона може розпочатись в Україні, бо не мені давати якісь визначення. Але для мене 1991 рік - це мета, до якої слід йти. У цьому немає жодних сумнівів, немає жодних знижок", - зауважує депутат Європарламенту.
Водночас вона виказала сподівання на переобрання президента США Джо Байдена та зміну ситуації у Вашингтоні.
Також Крамон-Таубадель вказала на необхідність залучення до військової та фінансової допомоги Україні інших демократичних держав-союзників.
Підтримка союзників у виході України на кордони 1991 року
Варто зауважити, що пріоритетною метою для України у війні з РФ є повернення кордонів 1991 року. Країни-союзники не раз виказували впевненість у тому, що нашій державі вдасться досягнути даної мети.
Втім, наразі ситуація змінилась через ряд факторів, які загальмовують чи унеможливлюють надання допомоги Україні.
Зокрема, в даному питанні велику роль грає вичерпний ресурс снарядів, необхідність поповнення особового складу, фінансової та військової підтримки.
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