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Депутат Европарламента заразился коронавирусом

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 16:59
Депутат Европарламента заразился коронавирусом
Фото: Адам Ярубас (twitter.com JarubasAdam)

Сейчас Адам Ярубас находится в клинике и чувствует себя хорошо

Депутат Европейского парламента (ЕП) Адам Ярубас подтвердил заражение коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter политика.

По его словам, текст на коронавирус дал положительный результат.

"Я прошел тест на COVID-19. Он оказался положительным. Сейчас нахожусь в больнице и чувствую себя хорошо. Я справлюсь с этим и мы все справимся. Должны", - написал евродепутат.Депутат Европарламента заразился коронавирусом

Напомним, глава Европейского парламента Давид-Мария Сассоли решил самоизолироваться после недавнего визита в охваченную коронавирусом Италию. Из-за опасности распространения нового коронавируса, Европарламент даже сократил пленарную сессию в Брюсселе.

Также РБК-Украина сообщало, что ЕП призвал сотрудников, которые посещали итальянские регионы Ломбардия, Пьемонт, Эмилия-Романья и Венето, где началось распространение коронавирус, а также такие страны, как Китай, Сингапур или Южную Корею, не приходить в парламент и работать из дома.

Подробно о том, что происходит в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса 20 марта - в материале РБК-Украина.

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