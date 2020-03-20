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Депутат Європарламенту заразився коронавірусом

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 16:59
Депутат Європарламенту заразився коронавірусом
Фото: Адам Ярубас (twitter.com JarubasAdam)

Зараз Адам Ярубас знаходиться у лікарні і почуває себе добре

Депутат Європейського парламенту (ЄП) Адам Ярубас підтвердив зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter політика.

За його словами, текст на коронавірус дав позитивний результат.

"Я пройшов тест на COVID-19. Він виявився позитивним. Зараз знаходжуся в лікарні і почуваю себе добре. Я впораюся з цим і ми впораємося. Повинні", - написав євродепутат.Депутат Європарламенту заразився коронавірусом

Нагадаємо, раніше глава Європейського парламенту Давид-Марія Сассолі вирішив самоізолюватися після недавнього візиту в охоплену коронавірусом Італію. Через небезпеку поширення нового коронавірусу, Європарламент навіть скоротив пленарну сесію в Брюсселі.

Також РБК-Україна повідомляло, що ЄП закликав співробітників, які відвідували італійські регіони Ломбардія, П'ємонт, Емілія-Романія і Венето, де почалося поширення коронавірусу, а також такі країни, як Китай, Сінгапур чи Південну Корею, не приходити в парламент і працювати з дому.

Детально про те, що відбувається в Україні і світі у зв'язку з пандемією коронавірусу 20 березня - у матеріалі РБК-Україна.

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