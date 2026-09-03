Депозит может повлиять на субсидию: какую сумму учитывают

Украинцы, которые получают жилищную субсидию, должны следить не только за доходами, но и за собственным имущественным положением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Сколько денег может стать проблемой

В 2026 году одним из оснований для отказа в назначении жилищной субсидии является наличие у члена домохозяйства или члена его семьи средств на депозитном банковском счете или счетах в общей сумме, превышающей 100 тысяч гривен.

То есть, условные 50 или 80 тысяч гривен на депозите сами по себе не подпадают под это основание для отказа. А вот если сумма депозитных средств превышает 100 тысяч гривен, право на субсидию может быть пересмотрено.

Важно и то, что счета оцениваются в совокупности. Например, если у человека есть два депозита - на 60 тысяч и 50 тысяч гривен, общая сумма составляет 110 тысяч гривен.

Деньги на карте - это то же, что депозит?

Не совсем. Именно здесь многие получатели субсидий могут неправильно понять правило.

Основание для отказа, о котором идет речь, касается средств на депозитных банковских счетах. Поэтому сам факт того, что на обычной банковской карточке человек временно имеет большую сумму денег, не означает автоматической потери субсидии именно по этому критерию.

Например, зарплата, оставшаяся на текущем счете до следующей оплаты, и средства на срочном депозите - это не тождественные ситуации.

В то же время, ПФУ при определении права на субсидию учитывает не только деньги на депозитах, но и другие доходы, имущественное положение и отдельные финансовые операции.

А если депозит меньше 100 тысяч, но их несколько?

Здесь важна именно общая сумма.

Если у человека есть несколько депозитов в разных банках, нужно учитывать их вместе. Например:

первый депозит - 40 тысяч гривен;

второй - 35 тысяч;

третий - 30 тысяч.

Итого это 105 тысяч гривен. То есть сумма превышает установленный порог.

Поэтому ориентироваться только на размер одного депозита неправильно.

Заберут ли уже назначенную субсидию из-за депозита?

Не следует делать вывод, что любое превышение суммы автоматически означает немедленное прекращение выплаты.

При назначении субсидии ПФУ проверяет сведения о домохозяйстве и определяет, предусмотрены ли законодательством основания для отказа. Для уже назначенного пособия также существуют отдельные правила относительно обстоятельств, которые могут влиять на его выплату.