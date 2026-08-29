Субсидія може зменшитися після працевлаштування родича: що важливо знати

Працевлаштування одного з членів домогосподарства може вплинути на розмір житлової субсидії. Причина проста - після отримання зарплати сукупний дохід сім'ї зростає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пенсійного фонду України.

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Працевлаштування - не причина для автоматичної відмови. Нова робота одного з членів домогосподарства сама по собі не позбавляє сім'ю права на субсидію. Основне значення має те, як змінився сукупний дохід родини та чи відповідає домогосподарство іншим критеріям для отримання допомоги.

Нова робота одного з членів домогосподарства сама по собі не позбавляє сім'ю права на субсидію. Основне значення має те, як змінився сукупний дохід родини та чи відповідає домогосподарство іншим критеріям для отримання допомоги. Зарплата може не вплинути на субсидію одразу. ПФУ враховує доходи не за поточний місяць, а за визначений період. Тому якщо родич працевлаштувався нещодавно, його нова зарплата може бути врахована лише під час наступного розрахунку або перерахунку субсидії.

ПФУ враховує доходи не за поточний місяць, а за визначений період. Тому якщо родич працевлаштувався нещодавно, його нова зарплата може бути врахована лише під час наступного розрахунку або перерахунку субсидії. Робота родича може навіть допомогти отримати субсидію. Для працездатних повнолітніх членів домогосподарства важливі не лише доходи, а й сплата ЄСВ. За відсутності доходу та необхідних страхових внесків субсидію за загальним правилом можуть не призначити, хоча для окремих категорій передбачені винятки. Тому офіційне працевлаштування іноді, навпаки, усуває одну з причин для відмови.

Коли зарплата родича може вплинути на субсидію?

Житлова субсидія розраховується з урахуванням середньомісячного сукупного доходу домогосподарства. Тому якщо повнолітній член сім'ї, який раніше не працював, офіційно працевлаштувався і почав отримувати зарплату, загальний дохід домогосподарства може зрости.

У такому випадку обов'язкова частка витрат сім'ї на комунальні послуги також може збільшитися, а відповідно - розмір субсидії зменшитися.

При цьому ПФУ враховує не просто нинішню зарплату людини, а доходи за встановлений період. Наприклад, при призначенні субсидії з травня 2026 року враховувалися доходи за липень-грудень 2025 року, а при призначенні з червня - за жовтень 2025 року - березень 2026 року.

Тому якщо людина влаштувалася на роботу зовсім недавно, її нова зарплата може не потрапити до розрахунку одразу.

Чи можуть повністю скасувати субсидію?

Не обов'язково. Якщо після працевлаштування дохід родини збільшився, ПФУ може просто визначити менший розмір допомоги.

Однак важливо враховувати й інші обставини. Зокрема, для працездатних повнолітніх членів домогосподарства мають значення наявність доходу та сплата ЄСВ. За загальним правилом відсутність доходу або недостатня сплата ЄСВ протягом визначеного періоду може бути підставою для непризначення субсидії. Водночас законодавство передбачає низку винятків.

Отже, працевлаштування родича в багатьох випадках, навпаки, може усунути проблему, яка виникла через відсутність доходу або страхових внесків.

Що відбувається, якщо людина влаштувалася на роботу посеред року?

У такій ситуації не варто очікувати, що субсидію одразу перерахують лише через факт працевлаштування.

ПФУ визначає доходи відповідно до періоду, який використовується для конкретного розрахунку. Саме тому важливо дивитися не тільки на дату працевлаштування, а й на те, за які місяці беруться доходи.

Наприклад, якщо людина почала працювати вже після завершення періоду, за який ПФУ визначив дохід для розрахунку, її зарплата вплине на субсидію пізніше.

Водночас при наступному перерахунку новий дохід уже може бути врахований. ПФУ у 2026 році також проводить автоматичні перерахунки субсидій у випадках, передбачених правилами їх призначення.