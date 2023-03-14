Депортував дітей і вивозив зерно: СБУ оголосила підозру колаборанту з Херсонської області

Слідчі встановили, що очільник "мінтранспорту" окупованої частини Херсонської області допомагав окупантам в депортації українських дітей Росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Колаборант є громадянином Російської Федерації й у травні 2023 року його було до окупаційного органу у захопленій частині Херсонської області.
"На цій "посаді" він виконував завдання Москви щодо перелаштування місцевої транспортної системи під забезпечення потреб військових угруповань країни-агресора на південному фронті", - сказано в повідомленні.
Підозрюваний також допомагав з депортацією українських дітей до Москви під виглядом поїздок до дитячих таборів. Він керував вивозом тонн українського зерна до Росії.
Йому оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
ч. 1 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави).
За даними СБУ, наразі він перебуває у тимчасово окупованому Скадовську. Як зазначили в СБУ, слідчі знають про місця його переміщення та проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності.
Як повідомлялось, СБУ затримала російських інформаторів, які шпигували за керівництвом військкоматів у Києві. Вони намагалися збирати закриті відомості поблизу українських військових частин.
СБУ затримала інформатора, який збирав дані для ворога про місця базування та переміщення Сил оборони й наводив російські ракети проти торгових центрів Дніпропетровської області.
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