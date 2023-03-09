СБУ затримала агентів Кремля, які шпигували за керівництвом військкоматів у Києві

СБУ затримала російських інформаторів, які шпигували за керівництвом військкоматів у Києві. Вони намагалися збирати закриті відомості поблизу українських військових частин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації Сил оборони, а також інформували агресора про технічний стан об’єктів критичної інфраструктури після ворожих ударів", - йдеться в повідомленні.



Цікаво, що шістьох російських агентів з цієї мережі СБУ затримала наприкінці лютого.Наразі затримано ще трьох інформаторів ФСБ.

Серед фігурантів:

мешканець столичного регіону, який намагався виявити запасний командний пункт керівництва територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва. Також він отримав завдання від ФСБ - потрапити "під легендою" в приміщення одного з військкоматів та провести там розвідку;

інший зловмисник пішов на співпрацю з ворогом, оскільки розраховував на "посаду" в окупаційній адміністрації у разі захоплення частини південного регіону України.

"Інформатори були на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником ФСБ, який залучив їх до негласного співробітництва після початку повномасштабного вторгнення. Для комунікації використовували спеціально створений анонімний Telegram-канал", - додали в спецслужбі.





Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Наразі фігуранти під вартою. Триває розслідування.