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СБУ затримала зрадника, який наводив ракети по торгових центрах Дніпропетровської області

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Вівторок 07 березня 2023 14:30
СБУ затримала зрадника, який наводив ракети по торгових центрах Дніпропетровської області Фото: СБУ затримала зрадника, який наводив ракети по торгових центрах Дніпропетровської області (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ затримала інформатора, який збирав дані для ворога про місця базування та переміщення Сил оборони й наводив російські ракети проти торгових центрів Дніпропетровської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Зрадником виявився мешканець Новомосковська. Зрадник збирав дані про позиції й переміщення наших воїнів в регіоні. Також він передавав ворогу координати про міські торговельні заклади й інші місця перебування людей.

"При цьому у "звітах" змінював їхні назви і позначав як військові об’єкти. Отримані відомості потрібні були загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських містах. За це агресор обіцяв своєму поплічнику гроші та «посаду» у лавах окупаційної адміністрації у разі захоплення регіону", - додає пресслужба.

Зрадник перебував на зв’язку з представником російської спецслужби, з яким вийшов на контакт в одному з прокремлівських пабліків. Також колаборант передавав ворогу локації українських об’єктів через месенджер у вигляді координат або ж фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуку правоохоронці виявили:

  • комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував для комунікації з агресором;
  • рашистську символіку;

Фото: СБУ затримала зрадника, який наводив ракети по торгових центрах Дніпропетровської області (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала агента Головного управління Генерального штабу ЗС Росії, який намагався схилити міську владу Очакова до співпраці з російськими окупантами.

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