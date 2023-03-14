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Депортировал детей и вывозил зерно: СБУ объявила подозрение коллаборанту из Херсонской области

Фото: СБУ объявила подозрение коллаборанту из Херсонской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Следователи установили, что глава минтранспорта оккупированной части Херсонской области помогал оккупантам в депортации украинских детей России.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Службу безопасности Украины.

Коллаборант является гражданином Российской Федерации и в мае 2023 года был назначен в оккупационный орган в захваченной части Херсонской области.

"На этой "должности" он выполнял задачи Москвы по переустройству местной транспортной системы под обеспечение нужд военных группировок страны-агрессора на южном фронте", - говорится в сообщении.

Подозреваемый также помогал с депортацией украинских детей в Москву под видом поездок в детские лагеря. Он руководил вывозом тонн украинского зерна в Россию.

Ему объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства).

По данным СБУ, в настоящее время он находится во временно оккупированном Скадовске. Как отметили в СБУ, следователи знают о местах его перемещения и проводят комплексные мероприятия по привлечению к ответственности.

Фото: СБУ объявила подозрение коллаборанту из Херсонской области (t.me/SBUkr)

Как сообщалось, СБУ задержала российских информаторов, которые шпионили за руководством военкоматов в Киеве. Они пытались собирать закрытые сведения вблизи украинских воинских частей.

СБУ задержала информатора, собиравшего данные для врага о местах базирования и перемещения Сил обороны и приводившего российские ракеты против торговых центров Днепропетровской области.

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