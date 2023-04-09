Депортированных в РФ детей наказывают за отказ петь гимн России, - Герасимчук

Украинские дети, депортированные из России, вернулись в свою страну со страшными историями об избиении и других формах насилия за отказ исполнять российский гимн и за упоминания о своей украинской национальности.

Об этом сообщила советница-уполномоченная Президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, передает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление на телемарафоне.

По ее словам, возвращающиеся из России дети рассказывают о страшных условиях содержания, в которых им приходится находиться. Они утверждают, что были избиты и подвергались другим формам насилия только за то, что они не хотели петь русский гимн, отказывались исполнять русские традиции и ставили на первый план свою украинскую национальность.

“Вообще это зависит от мест их расположения, потому что кого-то даже били... за то, что они вспоминали постоянно, что они украинцы, за то, что они отказывались петь русский гимн, что они отказывались вставать во время русского гимна, что они отказывались петь каждое утро "Россия, вперед" и т.д.”, - сказала она.

Дарья Герасимчук отметила, что в России идет тотальная русификация украинских детей. Она отметила, что детей настраивают против их родителей, убеждая их, что их родные от них отказались и им не стоит возвращаться в Украину.