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Депортированным в Россию украинцам предлагают переехать на Сахалин, - ГУР

Фото: вывезенным в Россию украинцам предлагают жить в депрессивных регионах (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Насильно вывезенным в Российскую Федерацию украинцам с захваченных территорий предлагают переехать в депрессивные районы страны. В частности, на Сахалин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны.

Сообщается, что российские оккупанты массово перемещают украинцев с захваченных территорий в Россию.

"После прохождения фильтрационных лагерей украинцев отправляют в экономически депрессивные районы РФ. В качестве конечного пункта назначения называют ряд северных областей, в частности Сахалин. Украинцам предлагают официальное трудоустройство через центры занятости", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что тем, кто соглашается, выдаются документы с запретом выезда из России в течение двух лет.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты обустроили один из таких фильтрационных лагерей в оккупированном Докучаевске Донецкой области.

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