Депортованим до Росії українцям пропонують переїхати на Сахалін, - ГУР

Насильно вивезеним в Російську Федерацію українцям із захоплених територій пропонують переїхати в депресивні райони країни. Зокрема, на Сахалін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони.
Повідомляється, що російські окупанти масово переміщують українців із захоплених територій до Росії.
"Після проходження фільтраційних таборів українців відправляють в економічно депресивні райони РФ. В якості кінцевого пункту призначення називають ряд північних областей, зокрема Сахалін. Українцям пропонують офіційне працевлаштування через центри зайнятості", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що тим, хто погоджується, видаються документи із забороною виїзду з Росії протягом двох років.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти облаштували один з таких фільтраційних таборів в окупованому Докучаєвську Донецької області.
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