Оккупанты обустроили фильтрационный лагерь в Докучаевске, - разведка

Российские оккупанты оборудовали фильтрационный лагерь в Докучаевске Донецкой области. В него массово доставляют мирных жителей с захваченных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны.

"На сегодняшний день подтверждена информация о создании российского фильтрационного лагеря в Докучаевске Донецкой области. Туда массово доставляют гражданское население, у которого изымают документы. С людьми "работают" сотрудники ФСБ РФ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что российские спецслужбы ищут участников АТО/ООС, украинских военных и правоохранителей. После этого их переправляют в Таганрог (Ростовская область) и Краснодарский край.

Кроме того, разведка утверждает о наличии бесчеловечного обращения с украинцами.