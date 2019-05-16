Депортацию крымских татар нужно признать геноцидом в судебном порядке, - Меджлис

Необходимо организовать открытую общественную дискуссию на тему - что необходимо сделать, чтобы судебные органы признали депортацию крымскотатарского народа актом геноцида. Об этом заявил председатель правления Крымскотатарского Ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, сообщает "Укринформ".

По его словам, в этом году Латвия уже создала прецедент, приняв решение о признании депортации крымских татар геноцидом. Также он добавил, что правозащитники и общественные активисты продолжат работу в данном направлении с такими странами, как Литва, Эстония, Польша и Германия.

"Накануне 75-летия депортации крымскотатарского народа мы хотим организовать открытую дискуссию для того, чтобы подумать, как необходимо действовать и что сделать всем вместе - политикам, общественным деятелям, юристам и историкам - для того, чтобы депортация крымскотатарского народа 1944 года была признана геноцидом именно судебными органами", - сказал Бариев.

По словам Бариева, "важнейшим фактором для того, чтобы депортация была признана геноцидом во всем мире, есть решение об этом в представительном и законодательном органе Украины - Верховной Раде Украины".

"Данное решение было принято 12 ноября 2015 года... Теперь наша задача - воплотить в жизнь это решение в судебном порядке", - резюмировал член Меджлиса.

Напомним, МИД Украины предупреждал о стремлении РФ усиливать репрессии против крымских татар.

Также адвокат Николай Полозов отмечал, что число украинских политзаключенных в РФ приближается к 100.