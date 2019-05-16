Депортацію кримських татар треба визнати геноцидом у судовому порядку, - Меджліс

Необхідно організувати відкриту громадську дискусію на тему - що необхідно зробити, щоб судові органи визнали депортацію кримськотатарського народу актом геноциду. Про це заявив голова правління Кримськотатарського Ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, цього року Латвія вже створила прецедент, ухваливши рішення про визнання депортації кримських татар геноцидом. Також він додав, що правозахисники і громадські активісти продовжать роботу в даному напрямку з такими країнами, як Литва, Естонія, Польща і Німеччина.

"Напередодні 75-річчя депортації кримськотатарського народу ми хочемо організувати відкриту дискусію для того, щоб подумати, як необхідно діяти і що зробити всім разом - політикам, громадським діячам, юристам і історикам - для того, щоб депортація кримськотатарського народу 1944 року була визнана геноцидом саме судовими органами", - сказав Барієв.

За словами Барієва, "найважливішим фактором для того, щоб депортація була визнана геноцидом в усьому світі, є рішення про це в представницькому і законодавчому органі України - Верховній Раді України".

"Дане рішення було ухвалене 12 листопада 2015 року... Тепер наше завдання - втілити в життя це рішення в судовому порядку", - резюмував член Меджлісу.

Нагадаємо, МЗС України попереджав про прагнення РФ посилювати репресії проти кримських татар.

Також адвокат Микола Полозов зазначав, що кількість українських політв'язнів в РФ наближається до 100.