Депортація українських дітей: Кислиця попросив ООН відреагувати на зізнання ЧХ Білорусі

Український дипломат попросив відповідних посадових осіб ООН звернути увагу на недавнє "публічне зізнання посадових осіб Білоруського національного комітету Червоного Хреста у їхній причетності до незаконного масового насильницького вивезення дітей" з територій України, тимчасово підконтрольних окупантам.

Таке звернення було адресовано, зокрема, спеціальному представнику генерального секретаря ООН з питань дітей та збройних конфліктів.

Крім того, Кислиця просить посадових осіб Організації "належним чином відстежувати цю шокуючу ситуацію", а також проінформувати про неї.

Участь Білорусі у незаконній депортації українських дітей

Глава Червоного Хреста Білорусі Дмитро Шевцов 19 липня визнав, що "брав, бере, і братиме активну участь" у вивезенні дітей з України.

Нагадаємо, що на початку липня повідомлялося про те, що білоруський паралімпієць допомагає незаконно вивозити дітей з окупованих територій України.

Додамо, що уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що влада України підтверджує, що територією Білорусі за участю влади цієї країни відбувалося примусове переміщення українських дітей та військовополонених.

Своєю чергою генпрокурор України Андрій Костін наголосив, що Україна розслідує ймовірну роль Білорусі у примусовій депортації дітей із тимчасово окупованих територій.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав суд Гааги заарештувати голову Червоного Хреста Білорусі.