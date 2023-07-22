Депортация украинских детей: Кислица попросил ООН отреагировать на признание КК Беларуси

Украинский дипломат попросил соответствующих должностных лиц ООН обратить внимание на недавнее "публичное признание должностных лиц Белорусского национального комитета Красного Креста в их причастности к незаконному массовому насильственному вывозу детей" с территорий Украины, временно подконтрольных оккупантам.

Такое обращение было адресовано, в частности, к специальному представителю генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов.

Кроме того, Кислица просит должностных лиц Организации "надлежащим образом отслеживать эту шокирующую ситуацию", а также и проинформировать о ней.

Участие Беларуси в незаконной депортации украинских детей

Глава Красного Креста Беларуси Дмитрий Шевцов 19 июля признал, что "принимал, принимает, и будет принимать активное участие" в вывозе детей из Украины.

Напомним, что в начале июля сообщалось о том, что белорусский паралимпиец помогает незаконно вывозить детей с оккупированных территорий Украины.

Добавим, что уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что власти Украины подтверждают, что по территории Беларуси при участии власти этой страны происходило принудительное перемещение украинских детей и военнопленных.

В свою очередь генпрокурор Украины Андрей Костин подчеркнул, что Украина расследует вероятную роль Беларуси в принудительной депортации детей с временно оккупированных территорий.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал суд Гааги арестовать главу Красного Креста Беларуси.