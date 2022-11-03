Депортація мешканців окупованих областей України до РФ. У МЗС рішуче засудили процес

Росія грубо порушує міжнародне право, коли проводить депортацію українських громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях в Херсонській та Запорізькій областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України.

"Російська окупаційна адміністрація розпочала масове примусове переміщення жителів лівобережної Херсонської області, насамперед Скадовського та Каховського районів, на територію тимчасово окупованого Криму або в РФ", - йдеться у повідомленні.

Саме тому, МЗС України рішуче засуджує Російську Федерацію за здійснення депортації українських громадян. Аналогічні депортації Росія здійснює також в Запорізькій, Луганській та Донецькій областях, а також в Криму.

У МЗС повідомили, що на тлі депортацій також циркулюють тривожні повідомлення про мінування російськими військами Каховської ГЕС, підрив якої може спричинити масштабну техногенно-гуманітарну катастрофу. Сам процес супроводжується пограбуванням російськими окупантами промислових, інфраструктурних, культурно-освітніх та медичних закладів, а також приватних будинків і квартир.

Таким чином РФ грубо порушує міжнародне право, Конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Такі воєнні злочини та злочини проти людяності не мають строку позовної давності, а отже всі особи в РФ, які нині скоюють злочини проти українського народу, неодмінно будуть покарані.

"Закликаємо міжнародну спільноту засудити РФ за примусове переміщення мешканців півдня України, запровадити проти Росії нові санкції, а також посилити військову допомогу Україні задля звільнення її тимчасово окупованих територій", - закликали в МЗС.