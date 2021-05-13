В Департаменте архитектуры КГГА проходят обыски в рамках дела о злоупотреблениях

“Проверяются факты возможного злоупотребления служебным положением отдельных должностных лиц Департамента градостроительства и архитектуры, а также ряда физических и юридических лиц, деятельность которых связана с предоставлением услуг в сфере строительства, при рассмотрении заявлений и выдачи градостроительных условий и ограничений на проведение работ по строительству или реконструкции объектов недвижимости на территории Киева и других разрешительных”, - отмечается в сообщении.

Отмечается, что следственные действия проводятся на основании постановления суда и при участии сотрудников управления стратегических расследований в Киеве. Кроме помещений Департамента градостроительства обыски проходят по месту жительства его руководителей, а также связанных с ними лицами. Цель мероприятия - обнаружение доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Фото: обыски в Департаменте архитектуры КГГА (kyiv.gp.gov.ua)