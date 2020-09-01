Департамент безопасности НБУ возглавил выходец из "Укргазбанка"

Фото: Игорь Коновалов (пресс-служба НБУ)

Шевченко назначил на должность своего бывшего сотрудника из "Укргазбанка"

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко назначил директором Департамента безопасности НБУ Игоря Коновалова. Раньше он был подчиненным Шевченко в "Укргазбанке".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, Коновалова назначен "по результатам открытого отбора".

В сферу компетенции директора Департамента безопасности относится организация и координация мероприятий по:

предотвращению правонарушений в НБУ, обеспечению кадровой и финансово-экономической безопасности в НБУ;

охраны объектов НБУ, мобилизационной подготовке и гражданской защите в Национальном банке;

обеспечении киберзащиты и информационной безопасности в НБУ, банковской системе Украины и для субъектов перевода средств

Департамент безопасности входит в блок главы НБУ Кирилла Шевченко по вертикали подчинения, отметили в пресс-службе.

На новую должность Игоря Коновалова переведен с должности руководителя по вопросам банковской безопасности Департамента безопасности НБУ, которую он занимал с июля 2020 года. Предыдущие места работы: директор Департамента банковской безопасности государственного АБ "Укргазбанк" (2015 - 2020), заместитель начальника Управления безопасности АО "Ощадбанк" (2011 - 2015), заместитель председателя Государственного комитета Украины по вопросам контроля за наркотиками (2011). Коновалов имеет звание генерал-майора

До последнего времени и.о. директора Департамента безопасности был Александр Скомаровский.

Напомним, после назначения Кирилла Шевченко главой НБУ сменилось несколько топ-менеджеров центробанка, в частности три члены правления.