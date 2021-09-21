Деолигархизация не вошла в приоритеты украинцев, - опрос

Больше всего украинцы ожидают решительной борьбы с коррупцией, прекращения войны на Донбассе и контроля над ценами. Обещанные властью деолигархизация и децентрализация - среди аутсайдеров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса, проведенного Gradus Research.

Топ-5 главных задачам власти, по мнению респондентов, которым предложили выбрать до трех вариантов (сумма ответов превышает 100%), распределяются таким образом:

• 46,5% опрошенных назвали главным приоритетом борьбу с коррупцией;

• 40,1% - прекращение военных действий на Донбассе;

• 36,8% - контроль над ценами на газ;

• 33,8% - контроль над ценами на продукты;

• 22,4% - создание новых рабочих мест;

Далее следуют улучшение медицинского обслуживания (20,4%), деолигархизация политики (17,8%), реформа системы правосудия (17,3%), борьба с коронавирусом (13,7%), реформа образования (7,6%) и децентрализация власти (5,4%). Другой ответ вариант 1,2%, затруднились ответь 4,4%

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении gradus.app. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 тыс. жителей в возрасте 18-60 лет по полу, размеру населенного пункта и региона. Период проведения поля: 20 сентября 2021 года, размер выборки: 1 тыс. респондентов.

