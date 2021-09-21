Деолігархізація не ввійшла в пріоритети українців, - опитування

Найбільше українці очікують рішучої боротьби з корупцією, припинення війни на Донбасі і контролю над цінами. Обіцяні владою деолігархізація і децентралізація - серед аутсайдерів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати опитування, проведеного Gradus Research.

Топ-5 головних завдань влади, на думку респондентів, яким запропонували вибрати до трьох варіантів (сума відповідей перевищує 100%), розподіляються таким чином:

• 46,5% опитаних назвали головним пріоритетом боротьбу з корупцією;

• 40,1% - припинення військових дій на Донбасі;

• 36,8% - контроль над цінами на газ;

• 33,8% - контроль над цінами на продукти;

• 22,4% - створення нових робочих місць;

Далі йдуть поліпшення медичного обслуговування (20,4%), деолігархізація політики (17,8%), реформа системи правосуддя (17,3%), боротьба з коронавірусом (13,7%), реформа освіти (7,6%) і децентралізація влади (5,4%). Інший відповідь варіант 1,2%, не змогли відповісти 4,4%

Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку gradus.app. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром більше 50 тис. жителів у віці 18-60 років за статтю, розміром населеного пункту і регіону. Період проведення поля: 20 вересня 2021 року, розмір вибірки: 1 тис. респондентів.