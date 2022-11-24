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На деокупованій території Миколаївської області затримали трьох колаборантів (фото)

Фото: На деокупованій території Миколаївської області затримали трьох колаборантів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці затримали трьох мешканців Баштанського району (Миколаївська область), які співпрацювали з окупантами та отримували за це фейкові "посади".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"У серпні 2022 року жінки обійняли посади так званих "головного бухгалтера" та "начальника відділу соціальних виплат військово-цивільної адміністрації м. Снігурівки та Снігурівського району Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Слідчі зазначили, що вони контролювали та організовували роботу бухгалтерського відділу окупаційної "адміністрації", нараховували виплати заробітної плати та видавали гроші працівникам окупаційної "адміністрації". За свою роботу підозрювані отримували заробітну плату у рублях.

Окремо було затримано чоловіка, який у вересні 2022 року взяв участь у псевдореферендумі та проголосував за приєднання окупованих територій Миколаївської області до складу РФ, про що також публічно заявив російським засобам масової інформації.

Всіх трьох вже помістили під варту. Двох жінок підозрюють у колабораційній діяльності, а чоловіка у пособництві державі-агресору.

Нагадаємо, що у звільненій Снігурівці Миколаївської області затримали "високопоставлену" колаборантку. Жінка очолювала "апарат" незаконної адміністрації, створеної окупантами.

У Херсонській області СБУ викрила депутата-колаборанта з ОПЗЖ, яка співпрацює з окупантами.

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