На деокупованій території Миколаївської області затримали трьох колаборантів (фото)

"У серпні 2022 року жінки обійняли посади так званих "головного бухгалтера" та "начальника відділу соціальних виплат військово-цивільної адміністрації м. Снігурівки та Снігурівського району Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Слідчі зазначили, що вони контролювали та організовували роботу бухгалтерського відділу окупаційної "адміністрації", нараховували виплати заробітної плати та видавали гроші працівникам окупаційної "адміністрації". За свою роботу підозрювані отримували заробітну плату у рублях.

Окремо було затримано чоловіка, який у вересні 2022 року взяв участь у псевдореферендумі та проголосував за приєднання окупованих територій Миколаївської області до складу РФ, про що також публічно заявив російським засобам масової інформації.

Всіх трьох вже помістили під варту. Двох жінок підозрюють у колабораційній діяльності, а чоловіка у пособництві державі-агресору.