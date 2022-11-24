На деоккупированной территории Николаевской области задержаны три коллаборанта (фото)

Правоохранители задержали трех жителей Баштанского района (Николаевская область), которые сотрудничали с оккупантами и получали за это фейковые "должности".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
"В августе 2022 года женщины заняли должности так называемых "главного бухгалтера" и "начальника отдела социальных выплат военно-гражданской администрации г. Снигиревки и Снигиревского района Херсонской области", - говорится в сообщении.
Следователи отметили, что они контролировали и организовывали работу бухгалтерского отдела оккупационной "администрации", начисляли выплаты заработной платы и выдавали деньги работникам оккупационной "администрации". За свою работу подозреваемые получали заработную плату в рублях.
Отдельно был задержан мужчина, который в сентябре 2022 года принял участие в псевдореферендуме и проголосовал за присоединение оккупированных территорий Николаевской области в состав РФ, о чем также публично заявил российским средствам массовой информации.
Все трое уже помещены под стражу. Двух женщин подозревают в коллаборационной деятельности, а мужчину в пособничестве государству-агрессору.
Напомним, что в освобожденной Снигиревке Николаевской области задержали "высокопоставленную" коллаборантку. Женщина возглавляла "аппарат" незаконной администрации, созданной оккупантами.
В Херсонской области СБУ разоблачила депутата-коллаборанта из ОПЗЖ, сотрудничающую с оккупантами.
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