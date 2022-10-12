Допомагає окупантам. СБУ викрила депутата-колаборанта у Херсонській області

Співробітники Служби безпеки України викрили депутата міськради Олешек (Херсонська область) від забороненої партії "ОПЗЖ", яка співпрацює з окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ в Telegram .

За даними правоохоронців, чиновник у тимчасово окупованому місті обійняв посаду так званого "першого заступника військово-цивільної адміністрації". Він допомагає росіянам у матеріально-технічному забезпеченні, зокрема постачає офісну техніку до окупаційної адміністрації.

Також депутат підписує незаконні доручення щодо виконання московських вказівок у захопленому місті.

Співробітники СБУ вже встановили його місцезнаходження та зафіксували маршрути його пересування.

При цьому було затримано ще одного колаборанта в деокупованому Нововоскресенську (Херсонська область). Він підтримував дії російських військ та здавав їм українських активістів.