СБУ затримала "високопоставлену" колаборантку у звільненій Снігурівці
У звільненій Снігурівці Миколаївської області затримали "високопоставлену" колаборантку. Жінка очолювала "апарат" незаконної адміністрації, створеної окупантами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
Правоохоронці виявили поплічницю окупантів під стабілізаційних заходів. Колаборантка виконувала вказівки росіян, а також вербувала місцевих жителів для співпраці з ворогом. Вона формувала документи для видачі "гуманітарної допомоги" та грошей.
Зрадниця сприяла поширенню кремлівського режиму і підтримувала репресивні заходи окупантів.
Після звільнення Снігурівки зловмисниця намагалася втекти на тимчасово окуповану територію півдня України. Проте СБУ затримала колаборантку.
Їй оголосили підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Жінці загрожує до 10 років тюремного ув'язнення.
Фото: у звільненій Снігурівці СБУ затримала колаборантку (t.me/SBUkr)
Нагадаємо, у Херсонській області СБУ викрила депутата-колаборанта з ОПЗЖ, яка співпрацює з окупантами.
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