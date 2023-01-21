На деокупованій території Луганської області знайшли гранатомети та міни (фото)

Вибухотехніки та правоохоронці продовжують розмінування деокупованого села Невське (Луганська область) та територію поблизу нього. Вони регулярно знаходять боєприпаси, які окупанти залишили при відступі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Луганській області.

"З початку тижня спеціалісти вибухотехнічної служби поліції Луганської області виявили дві протитанкові кумулятивні міни, сім, пошкоджених у ході бойових дій, реактивних протитанкових гранат", - йдеться у повідомленні.

Поліція зазначає, що їх вилучили та надалі знищили на тимчасовому підривному майданчику

"Щодня, фахівці-вибухотехніки шукають та знешкоджують нерозірвані боєприпаси, зброю, розтяжки та міни, які залишали після відступу окупанти", - додали у ГУНП.