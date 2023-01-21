ua ru
Сб, 21 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На деокупованій території Луганської області знайшли гранатомети та міни (фото)

Новость на русском →
Невське, Субота 21 січня 2023 19:58
На деокупованій території Луганської області знайшли гранатомети та міни (фото) Фото: На деокупованій території Луганської області знайшли гранатомети та міни (lg.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Вибухотехніки та правоохоронці продовжують розмінування деокупованого села Невське (Луганська область) та територію поблизу нього. Вони регулярно знаходять боєприпаси, які окупанти залишили при відступі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Луганській області.

"З початку тижня спеціалісти вибухотехнічної служби поліції Луганської області виявили дві протитанкові кумулятивні міни, сім, пошкоджених у ході бойових дій, реактивних протитанкових гранат", - йдеться у повідомленні.

На деокупованій території Луганської області знайшли гранатомети та міни (фото)Поліція зазначає, що їх вилучили та надалі знищили на тимчасовому підривному майданчику

"Щодня, фахівці-вибухотехніки шукають та знешкоджують нерозірвані боєприпаси, зброю, розтяжки та міни, які залишали після відступу окупанти", - додали у ГУНП.

Нагадаємо, що російські військові атакували село Невське у Луганській області та поранили одну людину.

До цього повідомлялось, що деокуповані населені пункти Невське та Макіївка (Луганська область) серйозно постраждали внаслідок бойових дій. В цих селах пошкоджено майже кожний приватний будинок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Луганськ Війна в Україні
NEWS
Кіпр готовий відправити Україні танки Т-80У в обмін на німецькі Leopard, - ЗМІ
Кіпр готовий відправити Україні танки Т-80У в обмін на німецькі Leopard, - ЗМІ
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна