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На деоккупированной территории Луганской области обнаружили гранатометы и мины (фото)

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Невское, Суббота 21 января 2023 19:58
На деоккупированной территории Луганской области обнаружили гранатометы и мины (фото) Фото: На деоккупированной территории Луганской области обнаружили гранатометы и мины (lg.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Взрывотехники и стражи порядка продолжают разминирование деоккупированного села Невское (Луганская область) и территорию близ него. Они регулярно находят боеприпасы, которые оккупанты оставили при отступлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Луганской области.

"С начала недели специалисты взрывотехнической службы полиции Луганской области обнаружили две противотанковые кумулятивные мины, семь, поврежденных в ходе боевых действий, реактивных противотанковых гранат", - говорится в сообщении.

На деоккупированной территории Луганской области обнаружили гранатометы и мины (фото)Полиция отмечает, что их изъяли и в дальнейшем уничтожили на временной взрывной площадке

"Ежедневно специалисты-взрывотехники ищут и обезвреживают неразорванные боеприпасы, оружие, растяжки и мины, которые оставляли после отступления оккупанты", - добавили в ГУНП.

Напомним, что российские военные атаковали село Невское в Луганской области и ранили одного человека.

Ранее сообщалось, что деоккупированные населенные пункты Невское и Макеевка (Луганская область) серьезно пострадали в результате боевых действий. В этих селах поврежден почти каждый частный дом.

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