На деоккупированной территории Луганской области обнаружили гранатометы и мины (фото)
Взрывотехники и стражи порядка продолжают разминирование деоккупированного села Невское (Луганская область) и территорию близ него. Они регулярно находят боеприпасы, которые оккупанты оставили при отступлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Луганской области.
"С начала недели специалисты взрывотехнической службы полиции Луганской области обнаружили две противотанковые кумулятивные мины, семь, поврежденных в ходе боевых действий, реактивных противотанковых гранат", - говорится в сообщении.
Полиция отмечает, что их изъяли и в дальнейшем уничтожили на временной взрывной площадке
"Ежедневно специалисты-взрывотехники ищут и обезвреживают неразорванные боеприпасы, оружие, растяжки и мины, которые оставляли после отступления оккупанты", - добавили в ГУНП.
Напомним, что российские военные атаковали село Невское в Луганской области и ранили одного человека.
Ранее сообщалось, что деоккупированные населенные пункты Невское и Макеевка (Луганская область) серьезно пострадали в результате боевых действий. В этих селах поврежден почти каждый частный дом.
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