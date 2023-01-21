На деоккупированной территории Луганской области обнаружили гранатометы и мины (фото)

Взрывотехники и стражи порядка продолжают разминирование деоккупированного села Невское (Луганская область) и территорию близ него. Они регулярно находят боеприпасы, которые оккупанты оставили при отступлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Луганской области.

"С начала недели специалисты взрывотехнической службы полиции Луганской области обнаружили две противотанковые кумулятивные мины, семь, поврежденных в ходе боевых действий, реактивных противотанковых гранат", - говорится в сообщении.

Полиция отмечает, что их изъяли и в дальнейшем уничтожили на временной взрывной площадке

"Ежедневно специалисты-взрывотехники ищут и обезвреживают неразорванные боеприпасы, оружие, растяжки и мины, которые оставляли после отступления оккупанты", - добавили в ГУНП.