Деокупация Запорожской области: что говорят в ОВА о сроках

По словам Старуха, важно как можно скорее освободить Закарпатскую область, чтобы решить вопрос касаемо организации образовательного процесса детей, а также обеспечения населения теплом.

"Сейчас газоснабжение отсутствует в Бердянске, Мелитопольском, Васильевском районах. Много сложных моментов", - отметил глава ОВА.

Старух надеется, что деоккупация области произойдет уже в ближайшее время.