Деокупація Запорізької області: що говорять в ОВА про терміни

До кінця року наші бійці можуть повністю звільнити від окупантів Закарпатську область. Реперними точками є 1 вересня й початок опалювального сезону.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха в інтерв'ю для "Укрінформу".
За словами Старуха, важливо якнайскоріше звільнити Закарпатську область, аби вирішити питання щодо організації освітнього процесу дітей, а також забезпечення населення теплом.
"Наразі газопостачання відсутнє в Бердянську, Мелітопольському, Василівському районах. Багато складних моментів", - відзначив голова ОВА.
Старух сподівається, що деокупація області відбудеться вже найближчим часом.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові відводять особовий склад з території селищ Верхній Токмак і Чернігівка Запорізької області.
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