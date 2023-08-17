Деокупація Урожайного та початок роботи нового "зернового коридору": новини за 16 серпня

Війна Росії проти України: останні новини

Українські військові звільнили Урожайне Донецької області

Бійці Сил оборони України звільнили селище Урожайне, яке знаходиться неподалік Старомайорського Донецької області.

"Урожайне звільнили. Наші захисники закріплюються на рубежах", - написала заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

З порту Одеси вийшло перше судно після припинення "зернової угоди"

З порту Одеса вийшов контейнеровоз "Joseph Schulte". Він став першим цивільним судном, яке скористалося тимчасовим транспортним коридором, відкритим після виходу Росії з "зернової угоди".

Україна хоче використати новий коридор для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення Росії.

Виробництво під землею. СБУ розкрила деталі виготовлення морських дронів

Українські морські дрони - це унікальна розробка. Вони виготовляються на підземному виробництві на території України, заявив голова СБУ Василь Малюк.

За його словами, розробкою морських надводних дронів займається СБУ без участі приватних компаній. Спецслужбі допомагають цивільні інженери та IT-фахівці, а виробництво дронів знаходиться під землею.

У Румунії підтвердили, що навчатимуть українських пілотів на винищувачах F-16

Румунія проводитиме підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. У країні буде створено регіональний центр підготовки.

"Ми братимемо участь у підготовці українських військових у рамках військової допомоги Європейського Союзу. Ми розмістимо майбутній регіональний навчальний центр для пілотів F-16, центр, який однаково обслуговуватиме румунських, союзницьких та українських пілотів", - наголосив президент Румунії Клаус Йоханніс.

Залужний, Буданов та інші генерали обговорили контрнаступ із колегами зі США та Британії

Українські генерали провели зустріч з британськими та американськими колегами. Однією з тем обговорень став хід контрнаступу наших військових.

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, ключовою темою переговорів стало військове співробітництво. Він додав, що розповів про обстановку на фронті та перебіг наступальних та оборонних дій ЗСУ.

Глава МЗС Індії підтвердив, що Україну не запросили на саміт G20 та назвав причину

Україна не увійшла до списку запрошених на саміт "Великої двадцятки" країн, що пройде в Індії. Це пов'язано з тим, що такий формат нібито не створено для обговорення проблем безпеки.

"G20 - група проблем глобального економічного зростання, розвитку. Це саміт для обговорення проблем енергетики, добрив, постачання продовольства. Це G20, а не Радбез ООН", - заявив глава МЗС Індії Субраманіям Джайшанкар.