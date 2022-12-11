Деокупація Криму може підштовхнути Путіна до використання ядерної бомби, - ЗМІ

"Для президента Росії Володимира Путіна анексія Криму стала опорою його спадщини, яка розвалиться, якщо він втратить півострів. Путін зазначив, що будь-які спроби України повернути Крим перетнуть "червону лінію", яку він не потерпить", - пише видання.

Втім, як зазначає видання, ще донедавна бажання України відвоювати Крим довго здавалося "надуманою фантазією", але нещодавні українські перемоги на полях битв і помилки Москви раптом "зробили це правдоподібним - можливо, небезпечним".

Як пише The Washington Post, Захід, хоч і підтримує Україну, але побоюється, що "будь-яке українське військове вторгнення до Криму може підштовхнути Путіна до рішучих дій", потенційно навіть до використання ядерної бомби.

Видання звертає увагу, що після звільнення Україною Херсона - який, як обіцяла Москва, залишиться "Росією назавжди" - російські посадовці посилили свою риторику.

Так, колишній президент РФ Дмитро Медведєв пообіцяв "судний день" у разі "нападу" на Крим, а в російському парламенті стали погрожувати "останнім нищівним ударом".

The Washington Post наводить слова колишнього начальника британського Генштабу, який заявив, що "Україна ризикне ядерною війною, щоб захистити Крим".

"Але, якщо втерти носа Путіну, він може зробити щось дуже дурне. Він може використовувати тактичну ядерну зброю", - сказав колишній британський військовий.

Нагадаємо, раніше глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов спрогнозував, що ЗСУ почнуть звільнення окупованого Криму вже наступного року.

Втім, нещодавно в США висловили думку, що визволення Криму воєнними методами малоймовірне.

В Росії традиційно погрожують ядерною зброєю у разі звільнення Україною півострова. Зокрема, в Кремлі прикриваються своєю "доктриною", бо ж вважають Крим російською територією.