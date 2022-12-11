Декупация Крыма может подтолкнуть Путина к использованию ядерной бомбы, - СМИ

"Для президента России Владимира Путина аннексия Крыма стала опорой его наследия, которое развалится, если он потеряет полуостров. Путин отметил, что любые попытки Украины вернуть Крым пересекут "красную линию", которую он не потерпит", - пишет издание.

Впрочем, как отмечает издание, еще до недавнего времени желание Украины отвоевать Крым долго казалось "надуманной фантазией", но недавние украинские победы на полях сражений и ошибки Москвы вдруг "сделали это правдоподобным - возможно опасным".

Как пишет The Washington Post, Запад, хоть и поддерживает Украину, но опасается, что "любое украинское военное вторжение в Крым может подтолкнуть Путина к решительным действиям", потенциально даже к использованию ядерной бомбы.

Издание обращает внимание, что после увольнения Украиной Херсона - который, как обещала Москва, останется "Россией навсегда" - российские чиновники усилили свою риторику.

Так, бывший президент РФ Дмитрий Медведев пообещал "судный день" в случае "нападения" на Крым, а в российском парламенте стали угрожать "последним сокрушительным ударом".

The Washington Post приводит слова бывшего начальника британского Генштаба, заявившего, что "Украина рискнет ядерной войной, чтобы защитить Крым".

"Но, если утереть нос Путину, он может сделать что-то очень глупое. Он может использовать тактическое ядерное оружие", - сказал бывший британский военный.

Напомним, ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал, что ВСУ начнут освобождение оккупированного Крыма уже в следующем году.

Впрочем, недавно в США выразили мнение, что освобождение Крыма военными методами маловероятно.

В России традиционно угрожают ядерным оружием в случае освобождения Украиной полуострова. В частности, в Кремле прикрываются своей "доктриной", поскольку считают Крым российской территорией.