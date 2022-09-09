UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Деокупация Харьковской области. Синегубов получил срочное поручение от Зеленского

Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА (2day.kh.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов получил важное поручение от президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня отправится на деоккупированные территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко.

"Харьковчане впечатляют своей сплоченностью. Бок о бок строят с военными фортификационные сооружения и укрепления. Впрочем, российские снаряды прицельно поражают объекты критической инфраструктуры, объекты ЖКХ, административные здания", - заявил Тимошенко.

По словам заместителя руководителя Офиса президента, по состоянию на сегодня, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, россияне разрушили в Харьковской области:

  • 2927 многоэтажек;
  • 4850 частных домов;

Также зафиксированы разрушения учреждений образования.

"Сегодня, глава Харьковской областной администрации Олег Синєгубов отправляется на деоккупированные территории, чтобы выполнить поставленные задачи президентом Украины и главой Офиса президента и в максимально сжатые сроки реализовать оперативное восстановление критической инфраструктуры, сети тепло-, электро-, газо - и водоснабжения", - добавил Тимошенко.

Успехи ВСУ на Харьковском направлении

С начала оборонительных операций, наши военные:

  • вернули под контроль Украины более 700 квадратных километров на Харьковском и Южнобугском направлении;
  • освободили от оккупантов более 20 населенных пунктов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия увеличила интенсивность ударов по Харькову и ряде населенных пунктов области из-за успешного наступления ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаХарьковВСУРоссийская ФедерацияВладимир Зеленский