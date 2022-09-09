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Деокупація Харківської області. Синегубов отримав термінове доручення від Зеленського

Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА (2day.kh.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов отримав важливе доручення від президента України Володимира Зеленського. Сьогодні вирушить на деокуповані території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенка.

"Харків'яни вражають своєю згуртованістю. Пліч-о-пліч будують з військовими фортифікаційні споруди та укріплення. Втім російські снаряди прицільно вражають об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти ЖКГ, адміністративні будівлі", - заявив Тимошенко.

За словами заступника керівника Офісу президента, станом на сьогодні, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, росіяни зруйнували у Харківській області:

  • 2927 багатоповерхівок;
  • 4850 приватних будинків;

Також зафіксовані руйнування закладів освіти.

"Сьогодні, голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов відправляється на деокуповані території, щоб виконати поставлені задачі президентом України й головою Офісу президента й у максимально стислі терміни реалізувати оперативне відновлення критичної інфраструктури, мережі тепло-, електро-, газо- та водопостачання", - додав Тимошенко.

Успіхи ЗСУ на Харківському напрямку

З початку оборонних операцій, наші військові:

  • повернули під контроль України більше 700 квадратних кілометрів на Харківському та Південнобузькому напрямку;
  • звільнили від окупантів більше 20 населених пунктів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія збільшила інтенсивність ударів по Харкову й низці населених пунктів області через успішний наступ ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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УкраїнаХарківВСУРосійська ФедераціяВолодимир Зеленський