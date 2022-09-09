Деокупація Харківської області. Синегубов отримав термінове доручення від Зеленського

"Харків'яни вражають своєю згуртованістю. Пліч-о-пліч будують з військовими фортифікаційні споруди та укріплення. Втім російські снаряди прицільно вражають об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти ЖКГ, адміністративні будівлі", - заявив Тимошенко.

За словами заступника керівника Офісу президента, станом на сьогодні, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, росіяни зруйнували у Харківській області:

2927 багатоповерхівок;

4850 приватних будинків;

Також зафіксовані руйнування закладів освіти.

"Сьогодні, голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов відправляється на деокуповані території, щоб виконати поставлені задачі президентом України й головою Офісу президента й у максимально стислі терміни реалізувати оперативне відновлення критичної інфраструктури, мережі тепло-, електро-, газо- та водопостачання", - додав Тимошенко.

Успіхи ЗСУ на Харківському напрямку

З початку оборонних операцій, наші військові: