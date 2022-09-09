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Деоккупация. У Залужного показали, как украинцы встречают ВСУ (видео)

Фото: У Залужного показали, как украинцы встречают ВСУ
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные за несколько дней успели деоккупировать более тысячи квадратных километров территории страны от российских войск. В связи с этим Вооруженные силы Украины опубликовали видео, как наших защитников встречают на освобожденных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главнокомандующего ВСУ.

"Более 1000 кв км освобождено от оккупанта в последние несколько дней. Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", - говорится в сообщении.

На видео видно, как украинские военные на танках заезжают в деоккупированные города. Их с украинскими флагами встречают жители населенных пунктов.

Напомним, с начала оборонительных операций, наши военные:

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