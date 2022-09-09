Деокупація. У Залужного показали, як українці зустрічають ЗСУ (відео)
Фото: у Залужного показали, як українці зустрічають ЗСУ
Українські військові за кілька днів встигли деокупувати понад тисячу квадратних кілометрів території країни від російських військ. У зв'язку з цим Збройні Сили України опублікували відео, як наших захисників зустрічають на звільнених територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram- канал Головнокомандувача ЗСУ.
"Понад 1000 кв км звільнено від окупанта в останні кілька днів. Нам дуже важко, але ми просуваємося вперед. Вдячні співгромадянам, які допомагають і чекають нас", - йдеться в повідомленні.
На відео видно, як українські військові на танках заїжджають в деокуповані міста. Їх з українськими прапорами зустрічають жителі населених пунктів.
Нагадаємо, з початку оборонних операцій, наші військові:
- повернули під контроль України більше тисячі квадратних кілометрів;
- звільнили населений пункт Озерне в Донецькій області;
- звільнили від окупантів більше ніж 20 населених пунктів на Харківському напрямку;
- на Харківському напрямку наші воїни вклинилися в оборону ворога на глибину до 50 км, а на окремих напрямках - від 2 до кількох десятків кілометрів.