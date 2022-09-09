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Деокупація. У Залужного показали, як українці зустрічають ЗСУ (відео)

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П'ятниця 09 вересня 2022 13:01
Деокупація. У Залужного показали, як українці зустрічають ЗСУ (відео) Фото: у Залужного показали, як українці зустрічають ЗСУ
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові за кілька днів встигли деокупувати понад тисячу квадратних кілометрів території країни від російських військ. У зв'язку з цим Збройні Сили України опублікували відео, як наших захисників зустрічають на звільнених територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram- канал Головнокомандувача ЗСУ.

"Понад 1000 кв км звільнено від окупанта в останні кілька днів. Нам дуже важко, але ми просуваємося вперед. Вдячні співгромадянам, які допомагають і чекають нас", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, як українські військові на танках заїжджають в деокуповані міста. Їх з українськими прапорами зустрічають жителі населених пунктів.

Нагадаємо, з початку оборонних операцій, наші військові:

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