Деоккупация все ближе. Почему Антоновский мост в Херсоне стратегически важен

Что произошло

Антоновский мост сильно пострадал в результате серии атак украинской армии. В ночь на 27 июля ВСУ нанесли очередной точечный удар по путепроводу через Днепр, из-за чего оккупационные "власти" Херсона закрыли проезд по мосту.

В Херсонской ОВА сообщили, что мост полностью не разрушен, однако вследствие повреждений передвижение по нему невозможно.

Несколькими днями ранее после ракетной атаки Вооруженных сил Украины движение по путепроводу перекрыли для грузовых авто.

Тогда коллаборанты заявили, что по мосту ударили из HIMARS, но его конструкция осталась целой, и что он пригоден для эксплуатации.

Путепровод под огневым контролем ВСУ

Оперативное командование "Юг" подтвердило атаку ВСУ по Антоновскому мосту на Херсонщине. Ночные удары 27 июля назвали "филигранными".

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк в комментарии РБК-Украина ответила на вопросы об ударах по Антоновскому мосту и ж/д путепроводу рядом с Херсоном, о повреждении которого также сообщали оккупанты:

1. Заявления коллаборантов о попадании по другим мостам в ОК "Юг" не комментируют.

2. Могут ли россияне и дальше использовать Антоновский мост в своих целях?

В украинском военном командовании не знают всех целей оккупанов, и как именно они намерены использовать мост. Однако известно, что Антоновский мост поражен и находится под огневым контролем ВСУ. "Мы создаем все условия, чтобы использование этого моста было только в интересах Украины. Если они хотят пойти в обратном направлении (с правого на левый берег Днепра – ред.), пожалуйста", - отметила Наталья Гуменюк.

3. Можно ли оценить степень повреждения Антоновского моста?

На данный момент никто из специалистов в Украине не сможет дать оценку поврежениям переправы, поскольку нельзя доверять фото и видео с места событий. Как сообщила Наталья Гуменюк, по ним нельзя провести инженерную оценку способности моста переносить нагрузку. А поскольку это оккупированная территория, огневой контроль – лучшее, что могут делать в данной ситуации украинские силы.

Где находится Антоновский мост и почему он важен

Антоновский автомобильно-пешеходный мост расположен в 30 км от Херсона. Он соединяет поселок Антоновка и город Олешки.

Мост имеет стратегическое значение, поскольку является одной из лишь трех переправ через Днепр в Херсонской области.

Кроме Антоновского моста через реку возможно проехать по дамбе на Каховском водохранилище в Новой Каховке (70 км от Херсона) или по железнодорожному мосту в 6 км от города.

Для российский войск Антоновский мост - главная "артерия" для снабжения техникой и боеприпасами из Крыма и временно неподконтрольных Украине территорий. Поэтому блокировка переправы лишит оккупантов транспортного сообщения и путей для организованного отступления.