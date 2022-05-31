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Денисову уволили с должности омбудсмена

Фото: омбудсмен Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Верховная рада сегодня, 31 мая уволила Людмилу Денисову с должности Уполномоченного ВР по правам человека. За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.

"Рада уволила с должности омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову. За проголосовало - 234 депутата", - написал Железняк.

По его словам, назначения нового омбудсмена сегодня не было.

Напомним, сегодня народные депутаты выразили недоверие Уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой собрав соответствующие подписи в Раде.

Добавим, вчера стало известно, что в Верховной Раде собирают подписи за увольнение омбудсмена Людмилы Денисовой.

Как пояснила сама Денисова, ее увольнение связано с тем, что Офис президента "не устраивает ее активность как омбудсмена".

В Раде же некоторые нардепы такую инициативу объясняют "непонятной концентрацией медийной работы на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом" и "изнасилованиях детей" на оккупированных территориях, которые не могла подтвердить доказательствами".

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ДенисоваВерховная рада