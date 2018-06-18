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Интервью

Денисову за 5 дней в РФ не допустили ни к одному украинскому политзаключенному

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 15:18
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова на встрече с Москальковой будет говорить о несоблюдении договоренностей о доступе к задержанным

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова на встрече с омбудсменом РФ Тетягою Москальковою будет говорить о несоблюдении российской стороной договоренностей о доступе к задержанным. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

"Сегодня должна состояться встреча Л. Денисовой с ее российским визави Т. Москальковой. Украинская обмудсмен поставит вопрос несоблюдения российской стороной договоренностей президентов о доступе уполномоченных к задержанным", - написала она.

Как сообщила Геращенко, она, как и президент Украины Петр Порошенко, находится на постоянном телефонном контакте с Денисовой, пока она в РФ.

"Только что получила информацию, что Людмиле не дали свидания в Лефортово, где содержится Р. Сущенко и другие украинцы. Ее запрос на посещение и соответствующие документы отправили на рассмотрение в федеральное управление исполнения наказаний хотя этот вопрос должен рассмотреть и решить начальник тюрьмы", - написала она.

По словам Геращенко, у Денисовой было решение суда на свидания с Сущенко.

 
Опубліковано людмилою денисовою 18 червня 2018 р.

"Несмотря на договоренности на высшем уровне, Л. Денисову, которая уже 5 дней находится в РФ, не допустить ни к одному украинцу: ни к О. Сенцову, ни к Н. Карпюку, ни к Р. Сущенко. Сокрытие правды о пленниках, недопуск к ним - скорее всего, свидетельствует об ухудшении состояния здоровья украинцев, психологическом давлении на них", - добавила Геращенко.

 

И президент, и я находимся в постоянном телефонном контакте с обмудсвумен людмила денисова, которая сейчас в РФ борется...

Опубликовано Iryna Gerashchenko 18 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что украинского омбудсмена Людмилу Денисову на пускают к политзаключенному Роману Сущенко.

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Теги публикации: Российская Федерация, Денисова, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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