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Українського омбудсмена не пускають до Сущенка

НовиниПолітика    18.06.2018 - 15:06
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Зустріч може відбутися лише до 17:30

Українського омбудсмена Людмилу Денісову на пускають до політв'язня Романа Сущенка. Про це Денісова повідомила у Facebook.

"14 червня, коли ми приїхали до міста Москва, ми разом з Посольством України у Російській Федерації, зробили все можливе для того, щоб суддя Московського міського суду Музиченко надав нам можливість зустрітися з Романом Сущенком. І такий дозвіл ми отримали", - повідомила Денісова.

За її словами, було надіслано листа до слідчого ізолятору №2 з інформацією про цей дозвіл від суду та проханням надати можливість зустрітися з Романом Сущенком.

Сьогодні, 18 червня, Денісова прибула до слідчого ізолятору. Однак станом на 14:24 зустріч не відбулася.

"Цей дозвіл виписаний на 18 червня, і тому, ми будемо чекати, щоб нас пропустили", - повідомила Денісова.

Зустріч може відбутися лише до 17:30.

"Ми всі формальності зробили таким чином, як передбачено це російським законодавством. Ми не знаємо, до чого вони зараз будуть причіплятися для того, щоб не надати нам можливість зустрітися", - зазначила Денісова.

Нагадаємо, Сущенка затримали в Москві в жовтні 2016 року. За версією Федеральної служби безпеки Росії, він є кадровим співробітником української військової розвідки. Щодо Сущенка відкрито кримінальну справу за статтею "шпигунство". Українська сторона заперечує ці відомості, стверджує, що Роман Сущенко є журналістом, а також називає його переслідування політичною справою.

13 червня омбудсмен Денісова поїхала до РФ зустрітися з політв’язнями-українцями.

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Теги публікації: омбудсмен, Денисова, политзаключенные в РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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