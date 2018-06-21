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Денисова ждет разрешение суда на посещение Сущенко

НовостиПолитика    21.06.2018 - 10:36
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

На данный момент решения о посещении Сущенко еще нет

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова ждет разрешение Московоского городского суда на посещение украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом она сообщила в своем Facebook.

"Сейчас я возле Московского городского суда. Как писала вчера, нам обещали сообщить о решении относительно моего посещения Романа Сущенко. Мы приехали в 9.00. Консул позвонил помощнику судьи Музыченко, который ответил, что решения еще нет, цитирую: "документы на рассмотрении у руководства" ... Ждем", - отметила Денисова.

 

Наразі я біля Московського міського суду. Як писала вчора, нам обіцяли повідомити про рішення щодо мого відвідання...

Опубліковано Людмилою Денісовою 20 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Денисова инициирует обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с ситуацией с политзаключенным Олегом Сенцовым.

 

Точной информации о состоянии здоровья Сенцова нет, - омбудсмен
Теги публикации: Денисова, Роман Сущенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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