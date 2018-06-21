Денисова ждет разрешение суда на посещение Сущенко

На данный момент решения о посещении Сущенко еще нет

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова ждет разрешение Московоского городского суда на посещение украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом она сообщила в своем Facebook.

"Сейчас я возле Московского городского суда. Как писала вчера, нам обещали сообщить о решении относительно моего посещения Романа Сущенко. Мы приехали в 9.00. Консул позвонил помощнику судьи Музыченко, который ответил, что решения еще нет, цитирую: "документы на рассмотрении у руководства" ... Ждем", - отметила Денисова.

Наразі я біля Московського міського суду. Як писала вчора, нам обіцяли повідомити про рішення щодо мого відвідання... Опубліковано Людмилою Денісовою 20 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Денисова инициирует обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с ситуацией с политзаключенным Олегом Сенцовым.