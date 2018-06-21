Денисова чекає на дозвіл суду на відвідування Сущенка

На даний момент рішення про відвідування Сущенка ще немає

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова чекає на дозвіл Московського міського суду на відвідини українського журналіста Романа Сущенка. Про це вона повідомила у своєму Facebook.

"Наразі я біля Московського міського суду. Як писала вчора, нам обіцяли повідомити про рішення щодо мого відвідування Романа Сущенка. Ми приїхали о 9.00. Консул подзвонив помічнику судді Музиченка, який відповів, що рішення ще немає, цитую: "документи на розгляді у керівництва" ... Чекаємо", - зазначила Денисова.

Наразі я біля Московського міського суду. Як писала вчора, нам обіцяли повідомити про рішення щодо мого відвідання... Опубліковано Людмилою Денісовою 20 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Денисова ініціює звернення в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у зв'язку з ситуацією з політв'язням Олегом Сенцовим.