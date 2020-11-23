Денисова заявила об ухудшении состояния политзаключенного Приходько

Удерживаемый в СИЗО №1 Ростова-на-Дону украинский политзаключенный Олег Приходько стал себя хуже чувствовать. Его состояние критически ухудшилось.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

По словам Денисовой, украинец Приходько имеет хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, а также нарушения слуха и зрения. Однако руководство российского СИЗО не оказывает ему должной медицинской помощи.

"Из-за резкого снижения слуха Приходько лишен права на справедливый суд и эффективное средство правовой защиты, а неоднократные обращения адвоката в суд с ходатайством о проведении квалифицированного медицинского обследования и лечения остались без внимания", - пояснила она.

Омбудсмен добавила, что камера, в которой содержат Приходько, плохо освещена, не имеет надлежащей вентиляции и вообще там полная антисанитария: есть крысы, тараканы и насекомые.

Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием принять безотлагательные меры для восстановления прав Приходько, а международное сообщество призвала надавить на Россию.

Отметим, Олег Приходько был задержан 10 октября 2019 года в Крыму по подозрению в подготовке теракта на оккупированном полуострове. В его гараже нашли взрывчатку. В "суде" он заявил, что ему ее подбросили сотрудники ФСБ.

Напомним, в конце марта 2020 года Приходько этапировали в российское СИЗО.

Кроме того, в июне РБК-Украина писало, что к Приходько уже полгода не пускают родственников. Работники СИЗО объясняли запрет эпидемической ситуацией.