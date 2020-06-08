ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

К арестованному в РФ активисту Приходько уже полгода не пускают родственников

Новости » Общество     08.06.2020 - 02:09
К арестованному в РФ активисту Приходько уже полгода не пускают родственников
Фото: Олег Приходько (facebook.com/crimeahrg)

Последнюю встречу с родственниками разрешали зимой

Семье арестованного украинского активиста из Крыма Олега Приходько, который находится в заключении в России, отказали в свидании с ним. Последний раз встречу с родственниками разрешали еще зимой.

Об этом сообщила правозащитная группа "Крымская солидарность".

Правозащитники сообщили, что дочери активиста пришло сообщение об отказе в свидании с отцом из-за эпидемиологической ситуации на неопределенный срок.

"Мы отца не видели много месяцев, последний раз - еще зимой. Заседания происходят без нас, потому что мы не можем ни выехать в Ростов-на-Дону, ни присутствовать на этих заседаниях через видеоконференцсвязь из Крымского гарнизонного военного суда. Я не знаю, как будет дальше развиваться ситуация и каким образом мы вообще сможем с ним увидеться", - сказала дочь.

Адвокат Назим Шейхмамбетов, который представляет интересы украинского активиста в суде, считает, что карантинные мероприятия в российских пенитенциарных учреждениях имеют выборочный и формальный характер. Адвокат считает их нецелесообразными и уверен, что постановление российской Федеральной службы исполнения наказаний об этом надо пересмотреть.

Карантин в российских колониях и следственных изоляторах введен с 18 марта из-за коронавируса.

Как известно, Олег Приходько был задержан 10 октября 2019 года в Крыму по подозрению в подготовке теракта на анексованном полуострове. В его гараже правоохранители нашли взрывчатку. В "суде" он заявил, что взрывчатку ему подбросили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Напомним, 7 мая, "Крымский гарнизонный военный суд оставил в силе решение о продлении ареста крымскому активисту Олегу Приходько до 15 сентября.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины политзаключенные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь