ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Денісова заявила про погіршення стану політв'язня Приходько

Автор: Дмитро Левицький

Утримуваний в СІЗО №1 Ростова-на-Дону український політв'язень Олег Приходько став себе гірше почувати. Його стан критично погіршився.

Про це у Facebook повідомила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

За словами Денісової, українець Приходько має хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи, а також порушення слуху та зору. Однак керівництво російського СІЗО не надає йому належної медичної допомоги.

"Через різке зниження слуху Приходько позбавлений права на справедливий суд та ефективний засіб юридичного захисту, а неодноразові звернення його адвоката до суду з клопотанням про проведення кваліфікованого медичного обстеження та лікування залишилися без уваги", - пояснила вона.

Популярні новини

Омбудсмен додала, що камера, в якій утримують Приходька, погано освітлена, не має належної вентиляції й взагалі там повна антисанітарія: є щури, таргани та комахи.

Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з вимогою вжити невідкладних заходів для відновлення прав Приходька, а міжнародну спільноту закликала натиснути на Росію.

Зазначимо, Олег Приходько був затриманий 10 жовтня 2019 року у Криму за підозрою в підготовці теракту на окупованому півострові. У його гаражі знайшли вибухівку. В "суді" він заявив, що йому її підкинули співробітники ФСБ.

Нагадаємо, наприкінці березня 2020 року Приходька етапували до російського СІЗО.

Крім того, у червні РБК-Україна писало, що до Приходька вже півроку не пускають родичів. Працівники СІЗО пояснювали заборону епідемічною ситуацією.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України СИЗОРостов-на-ДонуДенисоваполитзаключенныесостояние