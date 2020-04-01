Активиста Приходько этапировали в Россию

Фото: Олег Приходько (facebook.com/crimeahrg)

Крымского активиста этапировали в Краснодар

Арестованного крымского активиста Олега Приходько этапировали из аннексированного Крыма в Российскую Федерацию. Об этом сообщила дочь активиста Наталья Швецова, передает "Крым.Реалии".

По ее словам, Олега Приходько 30 марта этапировали в Краснодар.

"Отца в понедельник этапировали в Краснодар. Дали в СИЗО два часа на сборы и увезли. Сегодня он смог позвонить маме и сказать, что уже находится в Краснодаре. Устал за время этапирования, долгое время провел в "стакане" размером в полметра", - рассказала Швецова.

В свою очередь адвокат Приходько Назим Шейхмамбетов заявил, что пора не располагает официальным подтверждением данной информации.

Напомним, ранее "суд" в оккупированном Крыму продлил арест Приходько до 15 сентября. При этом адвокат заявлял, что активист будет этапирован в Ростов-на-Дону, где на 9 апреля назначено первое судебное заседание в Южном окружном военном суде города.

Отметим, Олег Приходько был задержан 10 октября 2019 года в Крыму по подозрению в подготовке теракта на аннексированном полуострове. В его гараже правоохранители нашли взрывчатку. В "суде" он заявил, что ему подбросили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ).

28 октября того же года Федеральная служба безопасности Российской Федерации предъявила обвинения жителю Крыма Олегу Приходько в подготовке террористического акта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

В январе 2020 года против Олега Приходько возбудили новое уголовное дело. Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.